Baleia Rossi reitera compromisso com vacinação universal e gratuita pelo SUS

05/01/2021 | 15:11



O candidato a presidente da Câmara Baleia Rossi (MDB-SP) reafirmou, em sua conta no Twitter, o compromisso com a disponibilização da vacina contra a covid-19 de maneira universal e gratuita pelo SUS. Utilizando a hashtag #VacinaParaTodos, o deputado escreveu que a garantia do imunizante é uma "questão de saúde pública" e que favorece a retomada econômica. "A vacinação gratuita pelo SUS protege a maior parcela da população e impulsiona a retomada da economia", escreveu o emedebista na publicação. A candidatura dele tem o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A imunização universal, como apontada pelo deputado, faz parte de uma carta divulgada por partidos de oposição nesta segunda-feira (4). O texto reafirma diversos compromissos e apoia a candidatura do emebedista. O documento incorpora propostas baseadas na ideia de uma "Câmara independente" e assegura a responsabilidade de "combater, dentro e fora do Parlamento, as políticas antidemocráticas, neoliberais, de desmonte do Estado e da economia brasileira".

Como principais compromissos, a carta afirma a responsabilidade de defesa da Constituição, proteção da democracia e das instituições, independência do Poder Legislativo, luta pelos direitos do povo brasileiro, a exemplo do acesso universal à vacina, auxílio emergencial e segurança alimentar e, por fim, proteção da soberania nacional.

A carta assume os compromissos de Baleia Rossi para a presidência da Câmara e é assinada por líderes de partidos como PT, PDT, PSB, PCdoB e Rede.