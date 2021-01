Após informação de que Faustão estaria na UTI, Globo esclarece passagem do apresentador por hospital

05/01/2021 | 15:11



Segundo o colunista Erlan Bastos, Fausto Silva estaria internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações decorrentes da Covid-19. Ao saber da notícia, a Globo resolveu dar maiores esclarecimentos, já que não havia retornado o contato da imprensa até o momento da publicação da matéria sobre o caso.

Agora, no entando, a comunicação da TV Globo disse que ele está no hospital, mas não internado, como as primeiras notícias davam conta. Veja o comunicado abaixo:

Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenção de líquidos.

Lembrando que há cerca de um mês o mesmo colunista comunicou sobre outra internação de Faustão no mesmo hospital, quando sentia fortes dores nas pernas por conta de um inchaço incomum.