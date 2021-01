05/01/2021 | 15:10



Ao que tudo indica o ano novo de Fausto Silva começou com um susto daqueles. Segundo informações do colunista Erlan Bastos, o apresentador do Domingão do Faustão estaria internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o jornalista ainda não foi divulgado o motivo da internação, mas a suspeita é de que seja devido a complicações de Covid-19, já que os programas de dezembro e janeiro já estão pré-gravado ou sendo simplesmente boa parte deles um compilado de reprises.

Procuradas, as assessorias de imprensa da Globo e do Hospital Albert Einstein não responderam o contato para dar mais detalhes até a publicação desta matéria.

Lembrando que há cerca de um mês o mesmo colunista comunicou sobre outra internação de Faustão no mesmo hospital, quando sentia fortes dores nas pernas e um inchaço incomum. Na época, a esposa de Fausto, Luciana Cardoso, confirmou as informações ao jornalista e disse que ele estava bem e com alta hospitalar para voltar as gravações do Domingão nos Estúdios Globo, em São Paulo.

Que ele melhore logo!