Washington convoca Guarda Nacional à espera de protesto a favor de Trump

05/01/2021 | 14:35



Preparando-se para uma possível escalada da violência, a prefeitura de Washington D.C, nos Estados Unidos, mobilizou a Guarda Nacional antes dos protestos planejados pelos partidários do presidente Donald Trump no dia da votação no Congresso esperada na quarta-feira para oficializar a vitória de Joe Biden nas eleições.

Os apoiadores de Trump planejam se manifestar na terça e na quarta-feira, buscando reforçar as alegações não comprovadas do presidente de fraude eleitoral generalizada.

"Há pessoas que pretendem vir armadas para a nossa cidade",disse o chefe de polícia em exercício, Robert Contee.

Em dezembro, uma manifestação pró-Trump terminou em violência na capital norte-americana quando centenas de apoiadores de Trump, vestindo o preto e amarelo característicos da facção Proud Boys, buscaram confrontos com um coletivo de ativistas locais que tentavam expulsá-los do Black Lives Matter Plaza, uma área próxima à Casa Branca.