Após erro e anúncio precoce, hospital confirma morte de Tanya Roberts aos 65 anos de idade

05/01/2021 | 14:10



Uma confusão envolvendo a morte de Tanya Roberts tomou conta da internet esta semana. Entretanto, a atriz de fato morreu na noite da última segunda-feira, dia 4, aos 65 anos de idade. Segundo informações do site TMZ, Tanya morreu no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pouco depois da 21 horas, como foi confirmado por Lance O'Brien, parceiro da artista.

Como você viu, Lance disse ao empresário da atriz que ela havia morrido no último domingo, dia 3. Ele tentou explicar o erro na última segunda-feira, afirmando que tinha visitado Tanya no hospital no domingo e que ela abriu os olhos de repente, mas depois os fechou, e ele a viu desaparecer. Naquele momento, Lance pensou que ela estava morta e deixou o local, sem falar com a equipe médica.

Horas depois, ele recebeu uma ligação informando que a estrela ainda estava viva. O empresário de Tanya ainda afirmou que Lance teria dito que a atriz morreu em seus braços. Depois de toda a confusão, foi confirmado pelo hospital que a artista morreu, de fato, na noite de segunda-feira.

Tanya Roberts participou da série That '70s Show e foi a Bond girl do filme 007 - Na Mira dos Assassinos, de 1985. Ela não tem filhos.