Aneel cobra esclarecimentos da distribuidora da Equatorial Piauí após apagão

05/01/2021 | 13:57



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) cobrou explicações da Equatorial Piauí, distribuidora que atende o Estado, sobre o apagão que atingiu a região na virada do ano, entre 31 de dezembro e 3 de janeiro. As informações serão usadas na fiscalização para apurar a conduta da empresa na ocorrência.

Entre os pontos que terão de ser esclarecidos estão a quantidade de consumidores afetados, equipamentos impactados na rede de distribuição, quantidade de equipes emergenciais disponibilizadas para atendimento às ocorrências, entre outros pontos. A empresa terá até a próxima segunda-feira, 11, para responder a notificação.

"Com a fiscalização, a Agência busca verificar: as principais causas das interrupções; a eficiência na alocação de equipes e materiais pela Distribuidora; a efetividade das ações para restabelecimento do sistema; e a prestação de informação aos consumidores", disse à agência em nota.

De acordo com as informações disponibilizadas até o momento, a empresa afirmou que concluiu o restabelecimento do serviço em 100% das ocorrências coletivas registradas em Teresina.

Segundo a concessionária, as fortes chuvas na região causaram danos severos na rede elétrica devido a queda de, pelo menos, 280 árvores.