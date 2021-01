China suspende importações de carne suína de unidade da Aurora, diz ABPA

05/01/2021 | 13:42



A China suspendeu por tempo indeterminado a importação de carne suína da Aurora Alimentos produzida em unidade de Chapecó (SC), segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em nota, a entidade afirmou que está atuando junto à cooperativa e ao Ministério da Agricultura para garantir esclarecimentos adicionais aos chineses referentes às práticas de segurança e aos "rígidos protocolos setoriais" durante a pandemia da covid-19".

Procurado pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Ministério da Agricultura ainda não se pronunciou.

Segundo a ABPA, "todas as informações e demonstrações de boas práticas da cooperativa foram detalhadamente demonstradas às autoridades chinesas".

"A ABPA lembra que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há comprovação científica de risco de contaminação de Covid-19 por meio do consumo de alimentos", acrescentou a associação no comunicado.