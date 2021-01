Vice-presidente Pence tem o poder de rejeitar 'fraude eleitoral', diz Trump

05/01/2021 | 13:35



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 5, no Twiter que o vice-presidente do país, Mike Pence, deveria usar seu poder para rejeitar o que ele considera uma fraude eleitoral. Na segunda-feira, Trump já havia sugerido que Pence poderia não reconhecer a vitória do democrata Joe Biden, durante a solenidade do Congresso marcada para quarta-feira para confirmar o resultado das urnas. "O vice-presidente tem o poder para rejeitar eleitores escolhidos de modo fraudulento", escreveu hoje Trump. Os candidatos republicanos ao Senado pela Geórgia, Kelly Loeffler e David Perdue, teriam aderido ao movimento contra Biden, segundo relatou mais cedo o atual presidente americano.