7 tratamentos inspirados em spas pelo mundo

Redação

Do Rota de Férias



05/01/2021 | 13:18



O badalado Serene SPA & Wellness, localizado nos navios de luxo da companhia Regent Seven Seas Cruises, conta com tratamentos inspirados em alguns dos 450 destinos espalhados pelo mundo em que que a empresa realiza cruzeiros. Saiba de onde vem o conceito de sete terapias que promovem a saúde e o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito.

A inspiração dos tratamentos de spa

Massagem ao redor do mundo | China, Caribe e Ásia

Ao fundir técnicas de diversos lugares, a “Massagem ao redor do mundo” mistura aromas terrestres do cardamomo indiano, coentro egípcio e eucalipto para acalmar a mente. Os movimentos de massagem sueca trabalham livremente por todo o corpo para relaxar. Rochas vulcânicas liberam tensão muscular e energia estagnada nas pernas. Hastes de bambu, por sua vez, deslizam sobre os músculos para aliviar profundamente o desconforto. Cataplasmas de coco aquecidos são trabalhados delicadamente no rosto, pescoço e ombros; e o óleo de argan do Marrocos condiciona o couro cabeludo.

Rosa Calmante Facial | Reino Unido

Com uma mistura natural de rosa delicada, este tratamento hidrata a pele sensível. A rosa rara e exótica extrai linhas finas e suaves, fortalecendo e protegendo a pele. Uma essência de rosa quente é usada para massagear as mãos e os braços, a fim de induzir ao relaxamento.

Ritual indulgente Kérastase Elixir de 24 quilates | Marrocos

Este ritual para o cabelo nutre, protege e restaura instantaneamente os fios. Relaxe com o aroma de rosa durante a massagem, na qual óleos de camélia, marula e extratos de chá branco são usados para massagear profundamente o couro cabeludo.

Máscara de calor do mar profundo e massagem | Costa do Mar Báltico

Rica em minerais e oligoelementos, uma máscara quente e aromática com algas potentes do Mar Báltico é aplicada nas costas para liberar tensão e aliviar dores. Enquanto isso, uma massagem nas costas ou no corpo inteiro ajuda a relaxar.

Lavanda do mar e polimento corporal de Samphire | Norte da Europa

Extratos ricos em nutrientes de lavanda do mar e salicórnia suavizam as células secas e ressecadas da pele, enquanto um leite hidratante de noz de macadâmia e sal marinho a hidrata. A experiência corporal inclui massagem de metade ou do corpo inteiro.

Regent Massagem | Costa do Mediterrâneo

Esta terapia de corpo inteiro mistura alecrim, erva-doce e espinheiro marítimo das costas do Mediterrâneo, que são trabalhados em áreas de tensão para aliviar e acalmar os músculos, ajudando na desintoxicação. Luvas e botas quentes de parafina com infusão de eucalipto hidragam as mãos e os pés.

Manicure e pedicure Regent | Pacífico Sul

As mãos e os pés são embebidos em uma proteína hidratante oriunda do leite, enquanto um óleo rico em vitaminas fortalece as unhas e as cutículas. O óleo de frangipani aquecido é massageado para restabelecer ainda mais à umidade.