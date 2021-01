Luana Piovani debocha de boato de que participará do Big Brother Brasil: Eles não têm dinheiro nem coragem

05/01/2021 | 13:11



A estreia do Big Brother Brasil 2021 se aproxima e, com ela, cresce a ansiedade para saber quais serão as personalidades que veremos confinadas nesta edição. Diversos boatos já começaram a circular nas redes sociais e até mesmo Luana Piovani foi apontada como um dos nomes cotados para o confinamento - mas ao que tudo indica essa é uma realidade bem distante.

No Stories do Instagram, Luana abriu uma caixa de perguntas para conversar com seus seguidores e um dos questionamentos, exposto de modo anônimo, dizia o seguinte:

Já está confinada para o BBB?

Bem debochada, Piovani fez pouco caso da situação:

Eles não têm dinheiro nem coragem para mim.

Vish! Vale lembrar que, anos atrás, a atriz chegou a se desentender com a emissora responsável pelo reality show.

Amizades distantes

Na mesma ocasião, Luana ainda foi questionada por seus seguidores sobre alguns de seus amigos que sumiram dos registros da famosa nas redes sociais. Uma dessas amizades foi a de Fernanda Rodrigues:

Sua amizade com a Fernanda Rodrigues acabou? Nunca mais vi vocês trocando figurinhas.

E a atriz revelou que as duas chegaram a se afastar por conta de um desentendimento:

Tivemos diferenças, mas já nos resolvemos há anos. Fico muito feliz sempre vê-la tão bem com aquela linda e abençoada família.

Outro que andou sumido foi Paulo Gustavo:

Nunca mais te vi falando com Paulo Gustavo, pareciam melhores amigos. O que aconteceu?

E a resposta de Piovani intrigou ao deixar no ar outro possível desentendimento:

Distâncias sábias que a vida traz. Ama-se mesmo à distância, sabia?

Será que as amizades de Luana estão em discordância por algum motivo específico?