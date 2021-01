Thalma de Freitas relembra sua personagem Zilda, de Laços de Família: Passei muitos anos de fartura por conta dessa novela

05/01/2021 | 13:11



Os fãs de novela tem muito a discutir sobre a reprise de Laços de Família, exibida originalmente em 2000 e reprisada atualmente no Vale a Pena ver de Novo. Camila roubou o namorado da mãe? Íris é vilã ou heroína? Com quem Helena deve ficar? Porém, uma coisa é unanimidade entre os telespectadores: Zilda, a empregada doméstica vivida por Thalma de Freitas na trama, é a pessoa que mais trabalha na novela!

Além de cuidar da casa da Helena, interpretada por Vera Fischer, ela ainda cuida de várias crianças de terceiros, sem aparentemente receber mais por isso. A rotina exaustiva de Zilda é tema frequente entre os noveleiros, e a atriz que interpreta a personagem resolveu falar sobre ela em seu Twitter, na última segunda-feira, dia 4:

Zilda tinha voz sim, muito chata por sinal. Ela tem presença, voz, e texto o suficiente pra chamar a atenção de vocês até hoje. Além de ser a única que realmente trabalha na novela, sério mesmo! Fico feliz e aliviada de ver como criticam a personagem, mas não falam mal da minha atuação. Quem me conhece sabe como posso ser arrogante, metida e antipática, meu trabalho nessa novela foi excelente, obrigada, passar bem.

Thalma, que atualmente é mais conhecida por seu trabalho como cantora e compositora, inclusive indicada ao Grammy, ainda contou que o sucesso da novela gerou resultados também em sua vida financeira:

Zilda recebia OK, já eu recebia bem demais, oh glória! Alguém comenta que passei muitos anos de fartura por conta dessa novela, por favor?

Na última quinta-feira, dia 31, foi ao ar o capítulo em que acontece o noivado de Camila, vivida por Carolina Dieckmann. Thalma então explicou porque sua personagem não foi para a festa, contando uma curiosidade dos bastidores:

- Sei que vai parecer desculpa esfarrapada, mas Zilda não foi ao noivado da Camila pra justificar a ausência das crianças na festa, elas tem limite de horário pra gravar e com tanta gente no cenário ficam muito vulneráveis. E eu me safei da gravação, horas em pé esperando (risos).