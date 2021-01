Atriz de Harry Potter revela que filho de três meses de vida está internado com coronavírus

05/01/2021 | 13:11



A atriz Jessie Cave, que interpretou a personagem Lilá Brown nos filmes da saga Harry Potter, revelou no Instagram que seu filho de três meses de vida está internado com o novo coronavírus.

Aos 33 anos de idade e mãe de três filhos, a atriz emocionou os fãs e seguidores ao compartilhar foto do bebê em uma cama de hospital. Na legenda ela lamenta a internação do filho Abraham, mas afirma que ele está se recuperando. Ela ainda é mãe de Donnie, de cinco anos de idade, e Margot, de três anos, do relacionamento com Alfie Brown.

O pobre bebê testou positivo para Covid. Ele está ok e indo bem, mas eles estão sendo vigilantes e cautelosos, felizmente. Essa cepa é superpoderosa e contagiosa, então espero que as pessoas tomem mais cuidado nas próximas semanas. Realmente, não queria que este fosse o início do ano novo da minha família. Realmente não queria estar de volta a um hospital logo após o nascimento traumático, escreveu ela em trecho do texto.

Ela também pediu orações em nome do filho:

Por favor, desejem ao bebê uma rápida recuperação. Ele é um menino mais forte e maior do que quando estivemos em um quarto de hospital pela última vez.