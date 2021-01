Após novo lockdown no Reino Unido, Rainha Elizabeth II decide cancelar as tradicionais festas no jardim do Palácio de Holyroodhouse

05/01/2021 | 13:11



Nada de aglomerações entre a família real britânica! Segundo informações do site Hello Magazine, o Palácio de Buckingham anunciou que as tradicionais festas no jardim, que acontecem na residência oficial da Rainha Elizabeth II em Londres, no Reino Unido, e também no Palácio de Holyroodhouse, estão canceladas. O comunicado foi enviado à imprensa internacional depois que o governo da Inglaterra decidiu implementar o terceiro lockdown no país após o avanço da pandemia do novo coronavírus.

Foi decidido que as festas no jardim não ocorrerão em 2021, afirmou um representante do palácio.

As festas no jardim fazem parte do calendário de verão da realeza britânica. É a segunda vez em 69 anos de mandato da Rainha Elizabeth II que o evento é cancelado.

Vale lembrar que uma série de outros eventos foram cancelados em 2020, também pela pandemia. A gente só espera que a situação melhore logo, não é?