Família de Genival Lacerda pede por doações de sangue para o cantor, internado na UTI com Covid-19

05/01/2021 | 12:11



O cantor Genival Lacerda, internado desde novembro de 2020 após ser diagnosticado com o novo coronavírus, precisa de sangue. A família do músico pediu por doações na manhã desta terça-feira, dia 5, no perfil oficial do artista no Instagram.

Pedimos caridosamente aos parentes, amigos, amigos de amigos e colegas de trabalho, uma singela doação de sangue em nome de *Genival Lacerda Cavalcante*, que se encontra internado no Hospital Unimed 1, no *Banco de Sangue Hemato*, dizia o comunicado.

Na noite da última segunda-feira, dia 4, o filho do cantor, João Lacerda, divulgou o último boletim médico do estado de saúde do pai.

O sr. Genival Lacerda permanece internado na UTI em estado grave. Encontra-se no 33º dia de ventilação mecânica, em uso de drogas vasoativas. Vem em uso de antibiótico e não há perspectiva de alta deste setor.

Triste, não é? Desejamos melhoras a Genival!