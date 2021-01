Boninho confirma que brothers do BBB 21 já estão confinados

05/01/2021 | 12:11



O BBB 21 só estreia no dia 25 de janeiro, mas o público já está ansioso para saber logo quem serão os brothers e sisters que irão disputar o prêmio milionário esse ano. Assim como a última edição, os participantes serão divididos entre famosos e anônimos, e os rumores de quem serão as celebridades dentro da casa não param de crescer.

Depois da página oficial do programa ter anunciado que os fãs terão uma surpresa na próxima sexta-feira, dia 8, Boninho apareceu em suas redes sociais na última segunda-feira, dia 4, para colocar mais fogo no parquinho! Ao responder as dúvidas dos seguidores, ele confirmou que os participantes já estão confinados no hotel desde o último domingo, dia 3. Ele ainda disse que em 2021 o programa não contará com a Casa de Vidro, que deu bastante polêmica em 2020.

E depois que o diretor falou sobre o assunto, os detetives de plantão do Twitter foram investigar os rumores de nomes que poderão estar no Camarote do BBB 21. Ao verem os Instagram Stories de alguns famosos como Fiuk, a cantora Pocah, a influenciadora Camilla de Lucas e os youtubers Matheus Mazzafera e Bianca Lula, os internautas perceberam que a cortina que aparece no fundo dos vídeos deles é parecida. Será?

Enquanto isso, um dos cotados, o sertanejo Gustavo Mioto, revelou que não estará no programa, mas o convite realmente aconteceu. Através de seu Instagram, ele falou sobre o assunto:

- Realmente rolou a conversa. Me sinto lisonjeado por estar sendo cotado. Porém, a gente acabou de assinar com a gravadora, que é a maior do mundo. Então, temos muitos planos esse ano, muitos projetos, três ou quatro discos para fazer, muitas coisas internacionais. Ficaria inviável esse ano participar de algo assim. Porém, fiquei feliz com toda a repercussão, com todo o carinho da galera dizendo que ia torcer. Quem sabe um dia.

Mas o cantor não descartou a possibilidade de ser uma atração musical da edição:

- Vou me sentir muito honrado de estar lá cantando para a galera que estiver confinada.