Bruna Marquezine, Thelma Assis e Rafa Kalimann fazem homenagens de aniversário para Manu Gavassi, que revela: Meu celular está no fundo do mar

05/01/2021 | 12:10



Na última segunda-feira, dia 4, Manu Gavassi comemorou seus 28 anos de idade ao lado das amigas Bruna Marquezine, Thelma Assis e Rafa Kaliman, que estão juntas em uma ilha particular desde o dia 27 de dezembro. O dia da cantora começou com uma surpresa feita pelas amigas, um bolo caseiro com cobertura de chocolate, mas seguiu com outras surpresas - boas e ruins.

Thelma, por exemplo, fez uma extensa homenagem à amiga no Instagram, falando sobre como se sente grata pela oportunidade de conhecer a cantora, e publicou algumas fotos ao lado de Manu na ilha em Angra dos Reis:

Uma amizade é construída por momentos de cumplicidade, de apoio, de admiração e nós vivemos tudo isso de forma tão intensa. É louco como a gente nunca iria se conhecer! É como se só tivéssemos uma chance pra isso. É essa felicidade que sinto hoje, a sensação de que soubemos aproveitar muito bem a nossa chance. Te desejo um novo ciclo cheio de bons frutos, estarei sempre aqui pra apoiar, aplaudir e compartilhar vitórias com você!

Já Rafa Kalimann não economizou nas homenagens de aniversário! Logo pela manhã, um avião contratado pela influenciadora sobrevoou o céu da praia onde as amigas estavam com uma grande faixa cor de rosa na qual se lia Parabéns Manu!. Já na parte da noite, na festa da cantora, ela revelou que havia gravado uma música em homenagem a amizade das duas, e publicou o momento em que Manu vê o vídeo em seu Instagram:

Pensei em mil maneiras de expressar o que nossa amizade significa pra mim, o quanto te amo e sou grata por ter você, o quanto você pode contar comigo. Aí eu fui no extremo e fiz algo que literalmente eu não sei fazer: cantei [risos]. Compus uma música (com a ajuda do [Daniel] Caon), fui pro estúdio (coitado do produtor) e criei um clipe pelo celular só pra ver você sorrindo assim e achando engraçado, porque é essa alegria que te desejo de aniversário. Felicidade! Te amo, Manu.

Por último, mas não menos importante, Bruna Marquezine também fez uma homenagem à amiga de longa data - e revelou que Manu não conseguirá responder às mensagens de aniversário, já que seu celular sofreu um pequeno acidente:

Feliz teu dia, Manu. Você só vai ver isso quando comprar um telefone novo, porque o seu está no fundo do mar, mas tudo bem, eu vou te amar até lá. Seja muito muito feliz.

Nos Stories do Instagram, a atriz voltou a brincar sobre a situação, postando uma foto ao lado da amiga e escrevendo:

Te amo. Feliz seu dia (vou nem te marcar, porque seu celular está no fundo do mar).

Opa, caiu

Através dos Stories de Bruna Marquezine, Manu contou como seu celular acabou caindo no mar. Claramente chocada com a situação, a cantora revelou que o acidente ocorreu depois que ela avistou uma igreja enquanto o quarteto fazia um passeio de iate:

- Meu celular está no fundo do mar neste momento. Eu vi uma igreja e falei: vamos ali agradecer. Eu olhei para a igreja e meu celular caiu da minha mão. Foi Deus.

As amigas ainda tiraram sarro da situação:

- Ela não consegue nem disfarçar!

Desconvite pós-festa

E parece que a viagem à ilha pode ter sido motivo de polêmica entre as amigas do BBB20 - isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a ex-sister Gizelly Bicalho também havia sido chamada para passar uma temporada na ilha particular com as amigas - mas foi barrada após comparecer à polêmica festa de Natal de Carlinhos Maia.

Segundo Fábia, depois que as notícias informaram que convidados e funcionários da festa haviam testado positivo para a Covid-19, Gizelly teria sido desconvidada por conta do risco de contaminação. A colunista ainda afirma que a informação foi negada pelas assessorias de Manu e Rafa.

A própria Gizelly também negou a informação, que foi replicada por alguns perfis no Instagram. A advogada alfinetou a colunista ao comentar em uma dessas publicações:

Por que tanta mentira? Por que gostam de criar rivalidade onde não existe?

O comentário da ex-BBB, no entanto, foi apagado, de modo que ela postou um print de sua resposta ao boato através do Twitter.

Precavidas, mas nem tanto

Mas essa não é a única polêmica mencionada por Fábia Oliveira. A colunista também alega que, desde que as amigas chegaram à ilha com a companhia do namorado de Rafa, Daniel Caon, e do esposo de Thelma, Denis Santos, mais convidados têm chegado à ilha dita como isolada. De acordo com a colunista, é possível ver através dos Stories postados pelas amigas que o fotógrafo André Nicolau e seu namorado estão presentes na comemoração do aniversário de Manu, sendo que não haviam sido vistos em registros anteriores.

Fábia ainda afirma que o casal mostrou através das redes sociais que não estava cumprindo as normas de distanciamento social.

Vish! Será que essa viagem ainda vai dar o que falar?