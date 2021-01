Assessoria de imprensa de Kéfera Buchmann nega que processo contra a artista seja movido por ex-funcionária

05/01/2021 | 12:10



Como você viu, a atriz Kéfera Buchmann está sendo processada em 80 mil reais. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, toda a ação gira em torno de direitos trabalhistas, e Karoline Domingues de Oliveira, autora do processo, quer conseguir na Justiça o reconhecimento de vínculo empregatício, recebimento de verbas rescisórias e pagamento de danos morais. Entretanto, a assessoria de imprensa de Kéfera informou que Karoline, na verdade, nunca teria sido funcionária da artista.

Em um comunicado, a assessoria esclareceu que a youtuber mantinha uma relação de proximidade com Karoline, já que Kéfera fornecia uma ajuda financeira para a jovem. A relação das duas foi encerrada após alguns episódios desagradáveis que geraram difamações por parte de Karoline. A Comunicação da artista ainda esclarece que é do interesse de Kéfera que a situação seja resolvida o quanto antes.

Veja o comunicado na íntegra abaixo:

Karoline, que move o processo de reconhecimento de vínculo empregatício, nunca foi funcionária da Kéfera. Ela nutria uma admiração por Kéfera e durante um período, as duas mantiveram contato através de ajuda financeira oferecida pela atriz. Kéfera decidiu encerrar a relação com a mesma após alguns episódios desagradáveis, gerando uma série calúnias e difamações por parte de Karoline.

O processo é público e a atriz está tomando todas as medidas cabíveis para que tudo seja elucidado e resolvido o quanto antes.