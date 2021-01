Duda Reis estaria com medo de Nego do Borel e terminou namoro por telefone

05/01/2021 | 12:11



A separação de Nego do Borel e Duda Reis parece não ter sido tão amigável assim! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Duda teria terminado o namoro por telefone, já que deixou a casa do funkeiro e voltou para a casa dos pais, no interior do Rio de Janeiro, sem avisar que estaria indo embora para sempre.

Apenas com seu cachorro em mãos, um belo dia a atriz saiu da casa do cantor para ?ir ali? e nunca mais voltou. (...) As roupas da Duda ainda estão na casa do Nego, isto porque o cantor disse que só as entregaria se fosse pra ela pessoalmente, disse a colunista em nota divulgada nesta terça-feira, dia 5.

Duda, aliás, estaria com medo de retornar para pegar suas coisas na casa onde ficava com o cantor. Ela estaria com a certeza de que quando o término fosse revelado também pudesse expor toda a verdade que viveu ao lado do artista, no entanto, mudou de ideia na última hora e colocou panos quentes na situação.

A publicação ainda revela que Duda teria deixado a casa onde morava com o ex desesperada por ter descoberto as traições e entendido o comportamento abusivo do então companheiro, que teria cometido assédio psicológico e até a empurrado certa vez. Ela ainda teria feito outras descobertas na casa de Nego, mas que só as autoridades poderiam se pronunciar a respeito.