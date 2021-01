Leticia Sabatella faz declaração de aniversário para a filha Clara Lopes

05/01/2021 | 12:11



Leticia Sabatella é uma mãe coruja! A atriz utilizou o Instagram para fazer uma linda declaração de aniversário para a sua única filha Clara Lopes, fruto do relacionamento com o ator Ângelo Antônio, que teve fim em 2003. Na legenda da publicação, Leticia escreveu:

Ela cresce, se engrandece, amadurece, evolui a cada instante em profundidade e sabedoria. Clara só me ensina. O tempo todo, seu olhar a anos luz de alcance, tem alma cheia de muita força! Ela olha a todos com igualdade. Ela é o que eu procuro aprender a ser. Ela nasceu sendo o sonho realizado, que eu nem poderia ter sonhado em sã consciência, apenas. Houve uma estrela imensa, uma luz de resistência, uma conexão com a mais Clara estrela de Luz, veio de dentro de um presépio cheio de natureza e afeto. Cheio de humanidade. Floresceu todos os encontros e frutificou estendendo seu aroma de amor, de compaixão divina, seu nascimento sagrado a Re humanizar, Re sacralizar a vida de todos, de cada um. Observadora inata, compreende e me ensina um monte sobre a psicologia da convivência.

A atriz continuou a mensagem, completando:

Ela é um inimaginável bem maior e supremo que me aconteceu. Ela me faz muito. Ela e? o Amor. Além de escrever maravilhosamente bem! Cantar como um anjo! Ser engraçada, afetuosa, inteligente, compreensiva, amiga leal e fidelíssima! Sempre foi leal, era em casa que todos os amigos se reuniam pra brincar, por mais que alguém brigasse com alguém, ninguém era proibido de entrar lá em casa. A Clara que regia as reconciliações, só mantendo o seu decoro (exatamente, do coração). Ela me dá aula de ética. Sei que não é via de regra e todas as relações tem sua mágica própria. Eu tenho uma mestra como filha. Minha musa, minha amada! E hoje, dia 4 de janeiro, é aniversário da Clara. Eu sei, sou uma mãe extasiada de ter podido permanecer um tempo intenso próxima a Clara, ainda mais recentemente, e foi mais e mais comprovação de todo o amor que ela e? inspiradora!

A publicação de Leticia recebeu diversos comentários e elogios dos seguidores e de amigos. O ator Carmo Dalla Vecchia comentou:

Que filha mais linda! Que filha mais luz!!!!! Parabéns a Clara.