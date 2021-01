Ministério da Educação divulga os locais da prova do Enem

Yasmin Assagra

05/01/2021 | 11:35



O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta terça-feira (5), os locais em que serão realizadas as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), nos próximos dias 17 e 24 de janeiro. O cartão de confirmação do exame já está disponível na página do participante pela internet (http://enem.inep.gov.br), e os estudantes podem consultar local da prova e horário. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, atrasou a divulgação, o que gerou reclamações de estudantes pelas redes sociais.

Inicialmente, a prova estava marcada para novembro do ano passado, mas precisou ser transferida para este mês por causa da pandemia pela Covid-19. Mesmo assim, o uso da máscara durante todo o exame será obrigatório a todos estudantes e funcionários dos locais.

Para as provas impressas, mais de 5,7 milhões de inscrições foram realizadas. Para quem optou pela prova digital, serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para mais de 96 mil inscritos. Esse ano acontecerá as reaplicações dos exames - nos dias 24 e 25 de fevereiro - para aqueles estudantes que foram afetados por problemas estruturais ou tenham testado positivo para a Covid-19. Os resultados serão divulgados a partir do dia 25 de março.