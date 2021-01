Marília Mendonça rebate após seguidora comentar sobre seu corpo: Com o dinheiro e idade que você tem, é o mínimo

05/01/2021 | 10:10



Marília Mendonça mais uma vez rebateu os internautas que falaram sobre o corpo dela nas redes sociais! Na última segunda-feira, dia 4, a cantora sertaneja, que encara um processo de perda de peso, respondeu uma seguidora que afirmou que ela tinha obrigação de estar mais magra, já que é rica e é jovem.

Realmente, Marília Mendonça, você tem que estar com esse corpo, né? O dinheiro que você tem, com a idade que você tem, realmente é o mínimo, né?, escreveu a internauta na caixa de comentários da publicação em que Marília exibe o corpo só de biquíni.

A cantora, de 25 anos de idade, rebateu:

Eu não tenho que estar com nada, minha senhora. Nem eu, nem ninguém!

Uma outra internauta pediu o segredo para ficar com o corpo igual ao da cantora, que respondeu:

Sou super transparente aqui. Assim que voltar pra casa, voltarei a postar a receita. Fiz uma abdominoplastia antes de ter meu filho, ganhei muito peso na gravidez e quis recuperar depois. Fiz low carb, treino e dieta e consegui recuperar algumas partes! Assim que voltar das férias, seguirei postando minha rotina das mesma forma transparente de antes.

Marília ainda usou o Twitter para brincar sobre os rumores de que teria feito cirurgia bariátrica.

Alguém acha o tuíte que eu disse que ficaria satisfeita quando começasse o surto coletivo vulgo: com cirurgia é fácil?, escreveu ela, relembrando que publicou na rede social, no final de outubro, que sua meta seria emagrecer até que as pessoas especulassem que ela passou pelo procedimento.

Mas devagar e sempre a gente chega lá. A meta é postar foto e falarem que fiz bariátrica, disse ela na época.