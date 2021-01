Vigilância Sanitária fez 140 autuações no Estado de SP durante o fim de ano

05/01/2021 | 10:03



O governo de São Paulo informou que 140 estabelecimentos comerciais e cidadãos foram autuados pela Vigilância Sanitária do Estado durante as festas de fim de ano - 97 no Natal e 43 durante as fiscalizações do Ano Novo. O valor representa cerca de 2,05% das inspeções realizadas.

As infrações foram observadas em estabelecimentos cujo funcionamento não estava previsto nas medidas mais duras implantadas pelo governo para conter a disseminação do novo coronavírus durante as celebrações de fim de ano ou por transeuntes sem o uso devido de máscaras.

No último dia 22 de dezembro, o governo de São Paulo havia anunciado que todo o Estado voltaria à fase vermelha do plano de quarentena nos dias seguintes ao Natal e Ano Novo. A medida supõe que apenas serviços essenciais, como supermercados, hospitais e farmácias, possam funcionar. Ao todo, durante o ano de 2020, a Vigilância Sanitária de São Paulo realizou 1.786 autuações: 1.431 estabelecimentos e 355 transeuntes.