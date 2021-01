Não levei a posição do Beto como veto a mim, diz Tite

Raphael Rocha



05/01/2021 | 04:35



Prefeito em exercício de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) evitou entrar em atrito com o vereador Beto Vidoski (PSDB). Ex-vice-prefeito da cidade, Vidoski foi na contramão da orientação governista e lançou seu nome como candidato a presidente da Câmara na eleição de sexta-feira, contra Tite – ao ser eleito para comandar o Legislativo, o parlamentar do Cidadania foi alçado à condição de chefe do Executivo interino, enquanto persiste a batalha jurídica em torno do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

“Eu respeito a posição do Beto e não levei isso para o lado pessoal. Não entendi como veto ao meu nome”, comentou Tite. “Eventualmente você tem algumas construções que são feitas e que desagradam algumas pessoas ou alguns grupos. Não tem como você ser unanimidade. O objetivo em um sistema democrático é você convencer a maioria de que aquilo é o mais adequado ao momento. O Beto resolveu pontuar que discorda disso e quis fazer dessa forma, colocando o nome na disputa à presidência da casa. Eu entendo.”

O nome de Tite foi designado pelo núcleo duro de Auricchio na quarta-feira e, na sexta-feira pela manhã, antes da sessão de posse, foi comunicado à base. A chapa governista foi formada por Tite como candidato a presidente e Pio Mielo (PSDB) como vice – com a subida de Tite ao Palácio da Cerâmica, Pio herdou a direção do Legislativo. Assim que terminou a reunião na manhã de sexta-feira, Vidoski externou seu descontentamento com vídeo nas redes sociais, avisando que não votaria no vereador do Cidadania. Mas surpreendeu ao, além disso, colocar seu nome na eleição interna – registrou apenas seu voto.

“Até por ele ter sido vice-prefeito e eleito vereador com boa votação, entendo que ele achasse que pudesse também ser o presidente da Câmara. Eu encaro como jogo político natural, sem nenhum tipo de problema ou consequência”, avisou Tite. “Sempre conversarei com ele. Assim como converso com todos os vereadores.”

Logo após a eleição interna, Vidoski utilizou a tribuna para justificar sua posição, porém, o discurso ficou centrado em afagos a Tite e a Pio, a quem chamou de amigos. Aliás, Vidoski votou em Pio como vice – em São Caetano, é possível votar no candidato a presidente de uma chapa e nos demais cargos de outros blocos.



PIO

Tite também fez questão de enaltecer Pio, que havia lançado seu nome para presidente da casa, mas aceitou a composição governista. “Um grupo político que tem nomes como a gente tem, precisa se dar muito satisfeito. Auricchio e eu beiramos mais ou menos a mesma idade, beiramos os 60 anos de idade, mais dia menos dia a idade vai pesar para a gente, precisamos de turma nova que venha assumir os destinos da cidade. Você tem Pio, que é grata surpresa para a gente, para nosso grupo, tem outros vereadores da nossa base com condições de assumir desafios maiores. É motivo de orgulho e de tranquilidade. Sabemos que o futuro fica bem encaminhado.”