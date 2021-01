Santo André promete anunciar reforço de peso

Dérek Bittencourt

05/01/2021 | 00:01



O Santo André/Intelli promete apresentar hoje um reforço de peso para a temporada 2021, quando disputará a Liga Nacional de Futsal e outras competições estaduais. O nome do jogador é mantido em sigilo como forma de suspense para a torcida, que nas redes sociais sugeriu diversas possibilidades. O presidente Rodolfo Guedes, entretanto, preferiu manter o segredo.

A ideia de trazer atletas de renome é importante no processo de estruturação que a parceria com a Intelli trouxe para o time andreense. Segundo o supervisor Aparecido Donizete Silva, o Cidão, a projeção sobre este casamento é de sucesso, apesar do orçamento ainda limitado.

“Expectativa é ter boa performance. O investimento não é dos maiores a ponto de sonhar em ganhar (o título da Liga Nacional), porque temos pelo menos meia dúzia de equipes com essa possibilidade. Mas Santo André vem montando boas equipes e fazendo boas campanhas na Liga Paulista. É uma equipe corajosa, que sempre manteve um padrão de jogo audacioso. Esperamos equipe equilibrada, que a gente consiga bom elenco e fazer bom trabalho. Objetivo é chegar aos play-offs (da Liga Nacional) e o mais longe possível nas competições do Estado, consequentemente buscando títulos”, disse Cidão.