A Ficha Limpa do passado e do presente

Raphael Rocha



05/01/2021 | 04:29



O ano começou com revés jurídico para o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que viu a Justiça suspender a nomeação de Adler Kiko Teixeira (PSDB), ex-prefeito de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra, na função de secretário de Administração e Inovação. O governo tucano anunciou que vai manter o convite a Kiko, que havia sido notificado da liminar e se preparava para recorrer da derrota jurídica. Kiko foi impedido de assumir, depois de ação civil pública, por ser considerado ficha suja – teve condenação confirmada em segunda instância de atos praticados na época em que foi prefeito de Rio Grande (2005-2012). Chama atenção o fato de Morando, então deputado estadual, em entrevista a este Diário, em maio de 2013, falar sobre a Lei da Ficha Limpa estadual, de sua autoria. “É inaceitável contratar para cargos de confiança pessoas que não têm probidade mínima para exercer o cargo. A sociedade não aceita.”

Reacomodação

Com a pequena reformulação em seu secretariado, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), deu início ao processo de acomodação de antigos integrantes do primeiro escalão. Greici Picolo, que geriu o Fundo Social de Solidariedade, será assessora de governo, com gratificação especial, na Secretaria de Coordenação Governamental. Mesmo cargo, só que na pasta de Educação, ficará para Celso Ricardo Silva, ex-titular do setor. Carlos Alberto Garcia Romero, que dirigiu a pasta de Assistência Social, ficará como adjunto. E José Roberto Gil Fonseca, ex-Assuntos Jurídicos, estará como diretor na Secretaria de Serviços Urbanos.

Retirada

Fran Silva (PSD), que estava na liderança da bolsa de aposta para presidir a Câmara de São Bernardo – era o nome que mais agradava a base de sustentação, inclusive –, decidiu retirar seu nome da disputa na última hora ao ver que o prefeito Orlando Morando (PSDB) pesaria a favor de Estevão Camolesi (PSDB), eleito para comandar o Legislativo neste biênio. O pessedista decidiu, ao sair da concorrência, dar tranquilidade ao chefe do Executivo e ao grupo governista. Ele segue primeiro secretário da mesa diretora e há um acerto velado de que vai presidir a casa a partir de 2023.

Primeiras horas

A vereadora Ana Veterinária (DEM) chegou cedinho à Câmara de Santo André no primeiro dia útil de mandato. A presença da democrata nas primeiras horas desta segunda-feira surpreendeu até mesmo funcionários, que voltavam do período de festas.

Visita

O prefeito José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, reservou a manhã de ontem para tomar um café com o jornalista Arlindo Ribeiro, conhecido como Ligeirinho, decano da profissão em Diadema. Ligeirinho, que é assíduo leitor desta coluna e deste Diário, não perdeu a oportunidade de ouvir do petista sobre planos para seu quarto mandato. Dona Júlia, mulher de Ligeirinho, preparou dois bolos, um de batata-doce e outro de arroz, além de café e chá mate.

Recordação

Prefeito em exercício de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) fez questão de posar ao lado do quadro com a imagem de seu pai, o ex-prefeito Anacleto Campanella, que comandou a cidade de 1953 a 1957 e de 1961 a 1965. Tite administra o município em meio ao impasse jurídico envolvendo o registro de candidatura de José Auricchio Júnior (PSDB).