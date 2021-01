Trio regressa ao Ramalhão para disputar o Paulistão

Dérek Bittencourt

04/01/2021



O Santo André anunciou ontem o retorno de três jogadores que disputaram o Estadual do ano passado para vestirem novamente a camisa ramalhina no Paulistão deste ano, casos dos goleiros Fernando Henrique, 37 anos, e Ivan, 36, além do atacante Fernandinho, 26. Todos eles fizeram parte da campanha que levou o time às quartas de final e o classificou à Série D do Brasileiro.

Destaque do time antes da paralisação do campeonato por conta da pandemia do novo coronavírus, Fernando Henrique acabou saindo durante a pausa da competição e foi defender o Brasiliense, que agora o empresta ao Santo André. Seu substituto quando o campeonato regressou foi justamente Ivan, contratado para repor o colega. Já Fernandinho esteve defendendo o Zejtun, time de Malta (em quatro jogos, fez cinco gols).

Assim, são seis os jogadores repatriados pelo Ramalhão para o Campeonato Paulista. Fernando Henrique, Ivan e Fernandinho se juntam ao zagueiro Rodrigo, ao meia Vitinho Schimith e ao atacante Marlon, que estavam no Botafogo-PB e já haviam tido suas voltas anunciadas. Outro atleta confirmado no elenco andreense será o lateral-direito Marcos Martins, que também estava na equipe paraibana.