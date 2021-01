Pia corta duas corintianas de treinos por covid-19 e chama Cristiane e Fabiana

04/01/2021 | 21:13



A técnica Pia Sundhage precisou fazer duas mudanças na lista de convocadas da seleção brasileira feminina para um período de treinos em Viamão. A lateral Tamires e a atacante Adriana foram cortadas após testarem positivo para o coronavírus, sendo substituídas por Fabiana, do Internacional, e Cristiane, do Santos.

Antes da apresentação em Viamão (RS), todas as jogadoras que haviam sido chamadas por Pia passaram por testes para a covid-19. Tamires e Adriana, então, deram positivo nos exames, com o departamento médico da seleção feminina comunicando o resultado ao Corinthians e prestando assistência às atletas.

Pia, então, optou por chamar Cristiane e Fabiana. A apresentação das 23 jogadoras convocadas pela treinadora sueca, incluindo as duas novidades, está marcada para esta terça-feira, em Viamão. Lá, as atletas vão treinar até 20 de janeiro. O período, porém, não corresponde a uma Data Fifa, o que não obriga os clubes a liberar suas atletas.

As atividades também são as primeiras da seleção no ano da Olimpíada de Tóquio. O evento precisou ser adiado e provocou a alteração na programação da seleção em 2020, quando entrou em campo cinco vezes. Foram duelos com Holanda, França e Canadá, em um competição em março, e amistosos contra o Equador no fim de novembro e em dezembro.

"Estamos evoluindo passo a passo. Temos um longo caminho pela frente pensando na nossa melhor formação, principalmente quando se trata do passe final. Também temos que achar nossa melhor formação nas jogadas de bola parada. Sou fascinada com a quantidade de atletas canhotas que temos, mas também em como elas são boas na bola aérea. Teremos mais alguns jogos, eu gosto dessa nossa trajetória, está sendo fantástica, e estamos melhorando cada vez mais", destacou Pia ao site oficial da CBF.