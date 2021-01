Patty improvisa placa de vice-prefeita no Paço

Raphael Rocha



Primeira mulher negra a ser vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira (PT) já ajustou a porta de seu gabinete em um indicativo prático de que vai levar as causas femininas e raciais como motes de seu trabalho ao lado do prefeito José de Filippi Júnior (PT). A sala do vice, que fica ao lado do gabinete do chefe do Executivo, traz a placa “Vice-prefeito”.

Ela decidiu, por conta própria, improvisar enquanto uma nova placa não é colocada. Colocou um ‘A’ no lugar do ‘O’, apresentando que Diadema tem uma vice-prefeita.

“Tivemos a primeira reunião com os secretários e secretárias do nosso governo. Estamos a todo vapor na reconstrução de Diadema. Mas antes fiz um ajuste na placa da porta do gabinete”, postou Patty, em uma rede social.

Ao Diário, antes da realização do segundo turno, que confirmou a vitória de Filippi sobre Taka Yamauchi (PSD), Patty, 48 anos, deu tom de como seria sua atuação. “Acredito que posso agregar nessa união, como mulher, mãe, negra, todas essas vertentes, dando visibilidade àqueles que não se sentem inseridos na política. População feminina e negra é muito grande no eleitorado. É sensibilidade diferente para somar na chapa. Sou também professora de cabeleireira, na área de empreendedorismo, formada em cosmetologia, e presto consultoria. A cidade já foi considerada polo de cosmético, e perdemos isso.”

Patty é a quinta mulher a assumir como vice-prefeita de Diadema. A primeira foi Denise Mori Santalucia, número dois de Ricardo Putz, cujo mandato foi de 1973 a 1977. Denise também foi vereadora do município, mas nunca assumiu o Paço nas ausências de Putz. Em 1996, Gilson Menezes (então no PSB) voltou à administração municipal tendo Regina Gonçalves (PV) como vice. Regina, anos depois, rompeu com Gilson, foi candidata a prefeita em 2000 e chegou a exercer mandato de deputada estadual. Até o ano passado, era secretária de Habitação e foi candidata a vice no projeto governista encabeçado por Pretinho do Água Santa (DEM).

Em 2012, quando Lauro Michels (PV) venceu sua primeira eleição ao governo, ele tinha a engenheira Silvana Guarnieri (PTB) como vice. Ela foi a primeira mulher a comandar o município em uma das licenças do verde. Depois, rompeu com o então aliado, que a tirou da chapa em 2016, quando se reelegeu – a vaga ficou com Márcio da Farmácia (Podemos), hoje deputado estadual.