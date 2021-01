Volpi contingencia 40% do orçamento

Raphael Rocha



05/01/2021 | 04:09



O primeiro dia útil de mandatos de prefeitos do Grande ABC ficou marcado por reuniões com secretariado e encaminhamento de diretrizes de gestão. A medida mais drástica foi anunciada pelo prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), que determinou contingenciamento de 40% do orçamento e obrigou seus auxiliares diretos a enxugar ao menos 30% do número de comissionados.

A conversa de Volpi com os secretários aconteceu por volta das 8h, em café da manhã na Prefeitura. O chefe do Executivo, que retorna ao cargo após nove anos, mostrou preocupação com a situação financeira da administração – na posse, ele havia dito que os restos a pagar podem ultrapassar a marca de R$ 250 milhões.

Ele avisou que haverá criação de fundo para pagamento de 13º salário, mas com suspensão, pelo menos temporária, de quitação de gratificações. Ele pediu ao secretariado criatividade e olhar clínico para encontrar talentos dentro das pastas e também comentou que pretende, até o fim do mês, encaminhar debate com a Câmara para aprovação de reforma administrativa – quer trabalhar com 12 setores.

Outra medida anunciada pelo prefeito foi a criação de um comitê exclusivo para debater ações de combate à Covid-19. No fim de semana, seu vice, Amigão D’Orto (PSB), visitou unidades de saúde juntamente com alguns vereadores da base de sustentação.

Já o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), cumpriu agendas internas e externas no primeiro dia útil de seu quarto mandato. Pela manhã, foi a pequenos comércios no bairro Piraporinha e, depois, visitou uma moradora que havia reclamado nos canais da Prefeitura sobre aumento na conta do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Também foi ao núcleo Naval e caminhou pelo Jardim Canhema.

“No primeiro dia, fiz questão de ir para rua ouvir a população e olhar com os meus próprios olhos a situação de alguns bairros. Vou fazer isso durante todo meu mandato, porque esse é o caminho para construir uma cidade que atenda de verdade as necessidades do povo”, disse Filippi.

À tarde, o petista despachou com os secretários de Habitação, Ronaldo Lacerda (PDT), de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Vaguinho do Conselho (SD), de Finanças, Francisco Funcia, e de Gabinete, Dheison Renan (PT).

Em São Caetano, o prefeito em exercício, Tite Campanella (Cidadania), passou o dia conversando com secretários, mantendo calendário de convites para os titulares dos cargos permaneçam. “Alguns já me apresentaram dados, levantamentos de obras, a situação fiscal da pasta, os projetos em andamento. A partir de hoje o trabalho político será mais enfático”, avisou Tite, que tem reunião agendada com os secretários de Educação, Fabrício Coutinho, e de Saúde, Regina Maura Zetone, para falar sobre as ações contra a Covid nos dois setores.

Tite disse que conversou com o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) por telefone no domingo e que, ontem, recebeu os vereadores Marcel Munhoz (Cidadania) e Marcos Fontes (PSDB). “Agenda com os vereadores sempre quero fazer. Com o Auricchio, tivemos uma conversa tranquila”, comentou o prefeito em exercício. A única baixa registrada no secretariado é a de Adriana Gomes da Fonseca, titular da pasta de Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida. Concursada pela Fundação Anne Sullivan, ela optou por retomar a função de origem.

Em Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) passou o dia em reuniões internas com a equipe. Mas pediu limpeza de bocas de lobos, piscinões e leitos do Rio Tamanduateí.