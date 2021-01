Marta anuncia noivado com a americana Toni Pressley, companheira de time

04/01/2021 | 20:11



A craque brasileira Marta anunciou nesta segunda-feira que se tornou noiva da zagueira e companheira de time Toni Deion Pressley. As duas jogadoras do Orlando Pride, dos Estados Unidos, atuam no mesmo clube desde 2018 e moram juntas na cidade. O perfil oficial do Mundial Feminino, mantido pela Fifa, fez questão de divulgar a novidade sobre a dupla, assim como as atletas.

"Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas", escreveu nas redes sociais, Marta, de 34 anos. Pressley, de 30, também publicou as imagens das duas no seu perfil no Instagram com a legenda: "Sim". "Vocês queriam uma boa notícia para começar 2021? Já têm", escreveu o perfil oficial do Mundial ao anunciar o noivado das duas, que exibiram as alianças nas imagens.

Nas duas publicações, várias personalidades e jogadores parabenizaram a dupla pela união. Apenas no perfil de Marta, nomes como o lateral Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, manifestaram felicidade pela notícia. Entre os nomes do futebol feminino, comentaram na postagem as jogadoras Debinha e Luana, da seleção brasileira, e mais a americana Sydney Leroux e a holandesa Lieke Martens.

Marta é a jogadora brasileira de maior sucesso na história do futebol feminino. A alagoana de Dois Riachos foi por seis vezes escolhida a melhor do mundo pela Fifa. Além disso, é a dona do recorde absoluto de gols em Copas do Mundo ao anotar 17 vezes em cinco edições disputadas.