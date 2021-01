Operação Ano Novo reduz acidentes com vítimas fatais em até 50%

da Redação



04/01/2021 | 19:25



O Policiamento Rodoviário - por meio do 1º BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária), órgão de execução da Polícia Militar do Estado de São Paulo responsável pela segurança viária e pelo policiamento ostensivo no Sistema Anchieta Imigrantes -, realizou, junto aos demais órgãos do Estado e municípios, a Operação Ano Novo no período entre 31 de dezembro e 3 de janeiro.

Nos quatro dias de operação, o objetivo foi evitar ilícitos penais, bem como reduzir o índice de acidentalidade. A operação teve fim com dados positivos, como por exemplo, a redução em 50% nos acidentes com vítimas fatais, diminuindo de quatro para dois, se comparado ao mesmo período do ano passado. Outro dado relevante foi o de acidentes com vítimas graves, que reduziu em 43,75% (de 16 para nove) e também, a queda dos acidentes com vítimas leves em 25,58% (de 86 para 64 ocorrências). Outra atividade com queda significativa foi de ocorrências criminais, com diminuição em 75% (de quatro para um este ano).

A operação contou com o reforço de 116 policiais e 30 viaturas.