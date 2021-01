Com gol no início, Liverpool perde para o Southampton e soma 3º tropeço seguido

04/01/2021 | 19:21



O Liverpool voltou a tropeçar no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, o time somou o terceiro jogo consecutivo sem vitória ao perder para o Southampton por 1 a 0, fora de casa, pela 17.ª rodada. O time, assim, até permanece na liderança, mas não tem mais qualquer vantagem.

Com a derrota, o Liverpool se manteve com 33 pontos e só está à frente do Manchester United em função do saldo de gols superior - 16 a 9. Além disso, disputou um jogo a mais do que o rival, o seu próximo adversário na competição, no Anfield Road, no dia 17. O Southampton, por sua vez, chegou aos 29 pontos, na sexta colocação, passando a sonhar com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

O tropeço do Liverpool amplia o impressionante equilíbrio do Campeonato Inglês na temporada 2020/2021, tanto que a vantagem do time para o sétimo colocado Everton está em apenas quatro pontos e em sete para o décimo West Ham.

Nesta segunda, o Liverpool foi a campo com uma novidade na sua escalação, a presença de Thiago Alcantara, que não era titular desde 17 de outubro e conseguiu permanecer em campo pelos 90 minutos. Mas viu o time ser surpreendido logo aos dois minutos. Em cobrança de falta, Ward-Prowse achou Ings, livre, na grande área. De esquerda, ele encobriu Alisson, colocando o Southampton em vantagem e marcando contra o time que defendeu de 2015 a 2018.

A partir daí, o Liverpool tentou pressionar o Southampton, mas não foi dominante. Correu riscos em alguns contra-ataques do adversário e ainda falhou bastante nas finalizações, tanto que nem acertou a meta adversária no primeiro tempo, ainda que tenha arriscado seis vezes.

Na etapa final, o Liverpool cresceu no jogo, muito pela boa atuação de Mané. Ele construiu boas jogadas pela ponta, muitas com a participação de Robertson, e foi o jogador mais perigoso do time, mas não conseguiu superar o goleiro Forster, também pela atuação apagada de Salah e Firmino, seus companheiros no trio ofensivo. Assim, o time passou em branco pelo segundo compromisso seguido.

Em busca da reabilitação, o Liverpool voltará a jogar na sexta-feira, quando enfrentará o Aston Villa, em Birmingham, pela Copa da Inglaterra. Também pelo torneio mata-mata, no sábado, o Southampton terá pela frente o Shrewsbury Town, em casa.