04/01/2021 | 17:10



Galvão Bueno mostrou que começou 2021 com o pé direito! No Instagram, o apresentador compartilhou que curtiu o primeiro domingo do ano na maior alegria: rodeado por sua família na piscina de sua casa em Londrina, no Paraná. Aos 70 anos de idade, Galvão mostrou que também faz questão de praticar exercícios físicos ao aparecer nadando e aproveitando o momento para se refrescar.

Quem fez esse flagra do narrador foi sua esposa Desirée Soares. O cachorrinho da família, Cookie, foi outro que roubou a cena no post da rede social.

Que beleza, hein?