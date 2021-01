Flávia Pavanelli ignora rumores de que estará no BBB21 e faz check-in em Fernando de Noronha no Instagram

04/01/2021 | 16:10



Mas e aí: Flávia Pavanelli estará ou não no BBB21? Segundo informações do colunista Fefito, a influenciadora é presença garantida no reality da Rede Globo. No último fim de semana, Flávia gravou alguns Stories arrumando algumas malas em seu perfil no Instagram, o que aumentou ainda mais os rumores de que entrará na casa mais vigiada do Brasil. Entretanto, na tarde desta segunda-feira, dia 4, a influencer marcou que estava em Fernando de Noronha na rede social - e ainda fez publicidade para uma empresa que fornece testes para o novo coronavírus.

Ainda de acordo com Fefito, Pavanelli permanecerá em isolamento até o próximo sábado, dia 9. Nesse meio tempo, ela e outros participantes farão testes e exames por causa da Covid-19. Tudo indica que algumas pessoas extras também foram colocadas em quarentena, caso aconteça algum imprevisto neste período.

Além disso, Flávia surpreendeu ao deletar o seu perfil no Twitter. Os fãs suspeitam de que ela tenha tomado essa atitude para evitar polêmicas em relação aos seus conteúdos antigos, caso realmente entre no programa.

E aí, você acha que a influenciadora estará no BBB21? Será que ela quis despistar ao colocar a sua localização em Noronha no Instagram?

O novo Big Brother Brasil tem estreia marcada para o dia 25 de janeiro. Na próxima sexta-feira, dia 8, serão divulgadas as primeiras novidades sobre o reality. Quem aí está ansioso?