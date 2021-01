Correção: Atlético-MG anuncia a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos

04/01/2021 | 16:03



A matéria enviada anteriormente continha um erro no terceiro parágrafo. As declarações de Sérgio Coelho sobre Alexandre Mattos não foram dada no seu discurso de posse, que ocorre nesta segunda, mas em entrevistas à imprensa. Segue a versão corrigida:

O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos, que tinha contrato até o final de 2021. A decisão foi tomada pelo novo presidente do clube, Sérgio Coelho, além do vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

"A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo", justificou o clube por meio de nota oficial.

Alexandro Mattos já balançava no cargo desde que a eleição de Sérgio Coelho. Em entrevistas antes da posse, ele havia declarado que o diretor de futebol estava tendo a sua situação analisada. A decisão de rescindir o contrato foi anunciada nesta segunda-feira, data em que ele assume oficialmente o cargo. "O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais", finalizou o clube na nota oficial.

O Atlético-MG contratou Alexandre Mattos em março do ano passado, logo após acertar com o técnico argentino Jorge Sampaoli. Ele participou da montagem do elenco que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, a sete pontos do líder São Paulo (56 a 49).

Antes do Atlético-MG, Alexandre Mattos teve sucesso no Cruzeiro e no Palmeiras, tendo conquistado quatro títulos do Brasileirão e um da Copa do Brasil.