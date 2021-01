Correção: Fortaleza tem dez casos de coronavírus no elenco após réveillon

04/01/2021 | 14:56



A matéria enviada anteriormente continha erros no título e no primeiro parágrafo. São dez - e não nove - casos de coronavírus no elenco do Fortaleza. Segue a versão corrigida:

Não bastasse o momento delicado dentro de campo, o Fortaleza recebeu a péssima notícia de que 12 pessoas foram infectadas pela covid-19 nos exames realizados após o período de folga para os festejos de réveillon. São dez jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus, além de membros da comissão técnica e demais funcionários. Os nomes dos infectados, porém, são mantidos em sigilo.

"O Fortaleza Esporte Clube informa que, em testagem realizada visando a partida diante do Sport, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dez atletas positivaram para covid-19. O Departamento Médico comunica ainda que todos já foram confirmados por contraprova, os atletas se apresentam, em sua maioria, sem sintomas e alguns com sintomas gripais leves", anunciou o clube.

Conforme protocolo de saúde e prevenção ao novo coronavírus elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os infectados vão ficar pelo menos 10 dias isolados. Sendo assim, já é certo que eles desfalcarão o Fortaleza nesta semana nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca faz um confronto direto contra o rebaixamento com o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28.ª rodada. No sábado, o adversário será o Grêmio, no Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª jornada.

"Todos seguem protocolo de isolamento assistidos pelos médicos do clube, avaliação por infectologista e exames complementares para completa recuperação e retorno seguro as atividades. O clube destaca ainda que 21 jogadores seguem à disposição da comissão técnica dando continuidade aos trabalhos visando os próximos jogos do Campeonato Brasileiro até a reintegração do restante do grupo", acrescentou o clube.

Com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos do Brasileirão, o Fortaleza está na 14.ª colocação com 31 pontos. Tem apenas três a mais que o Vasco, que ocupa o 17.º lugar e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.