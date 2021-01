Acampamento Peraltas tem programação especial para as férias de janeiro

Redação

Do Rota de Férias



04/01/2021 | 14:18



O Acampamento Peraltas, em Brotas (SP), preparou uma programação especialmente lúdica para janeiro de 2020. Com a temática“Mundo Encantado Peraltas”, a proposta é oferecer aos visitantes (de 4 a 16 anos) uma imersão no mundo de personagens encantados que tornam a infância tão mágica. As lista de atividades também inclui gincanas, jantares temáticos, jogos, acampamento noturno e oficina de suculentas.

O tema selecionado para o mês de janeiro tem relação com uma atração inédita do Peraltas: a Lagoa Encantada, a única piscina com projeção mapeada do Brasil. Ambientada em uma caverna cenográfica, ela é coberta e aquecida, conta com cachoeiras, cascatas, jatos de água, fontes termais brotando do fundo e ainda tem pontos de jacuzzi divididos ao longo de uma área de 600 metros quadrados.

Datas e pacotes: Acampamento Peraltas

As datas, sujeitas à disponibilidade, vão de 9 a 19 de janeiro, com períodos pré-programados que variam de cinco a sete dias. Também há opções para quem quer ficar no acampamento por mais tempo – os preços vão ficando mais atraentes de acordo com a quantidade de diárias. Além disso, é possível aproveitar tarifas especiais para irmãos.

Os pacotes de cinco dias, de 9 a 13 de janeiro, custam R$ 2.114. Já o de sete dias, de 13 a 19 de janeiro, sai por R$ 3.236.

O regime de alimentação é sempre completo, com cinco refeições diárias. O pacote também inclui ingresso para fazer uma sessão sobre Astronomia no planetário da Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo), brinde de uma camiseta do Peraltas, seguro saúde, atividades orientadas pela equipe de lazer do acampamento, oficinas variadas, utilização de toda a infraestrutura do Peraltas e transporte ida e volta de São Paulo (SP) a Brotas.

A infraestrutura do acampamento conta com parque aquático com cinco piscinas (sendo três climatizadas), dois tobogãs, futebol de sabão, sauna, ginásio com cama elástica, touro mecânico, paredão de escalada, quadras poliesportivas, academia, campos de futebol, paintball, fazendinha com mini zoológico, lago com tirolesa, stand up, slack line, sala de TV e brinquedoteca. No que se refere à segurança, o local possui atendimento médico, com enfermeira 24h e ambulatório. Além disso, os participantes são monitorados em período integral.

Regras e cuidados durante a temporada

Todas as atividades do Acampamento Peraltas seguem rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. Foram adotadas medidas como espaçamento criterioso de 1,5m de distância entre as mesas, aferição de temperatura dos visitantes e farta disposição de álcool em gel. Além disso, o local prioriza atividades ao livre e não permite a entrada de pessoas sem máscara.