Anitta usa pulseira de 400 mil reais em apresentação de Ano Novo em Nova York

04/01/2021 | 14:11



Anitta arrasou ao se apresentar na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, na virada de 2020 para 2021! A cantora se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter no dia 31 de dezembro e se consagrou como a primeira brasileira a fazer uma performance no tradicional evento norte-americano - que desta vez não teve plateia por causa da pandemia do novo coronavírus.

E no último domingo, dia 3, foi exibida uma matéria no Fantástico com os bastidores dessa apresentação. Sabe a pulseira que a funkeira usou na ocasião? Então, o acessório custa a bagatela de 80 mil dólares, cerca de 400 mil reais! É só para quem pode, né?

Outra curiosidade: as bailarinas eram norte-americanas, já que Anitta não conseguiu que suas próprias dançarinas tirassem o visto para os Estados Unidos, justamente pela situação da Covid-19. Então, a cantora teve que ensinar as meninas a dançarem de forma mais brasileira.

A cor da calcinha que ela estava usando? Amarelo! Mas ela também fez questão de vestir um pijama rosa para atrair amor para este ano.

A poderosa também descreveu a sensação de se apresentar para um evento sem multidões:

- É como se você tivesse em um programa de televisão. Mas como é uma coisa muito inédita, a gente fica nervoso.

Ela deu o nome, não é?