04/01/2021 | 14:10



Ele cresceu! Matheus Ueta, que interpretou o fofo e simpático Kokimoto em Carrossel, assumiu um namoro com a estudante Anna Carolina no último fim de semana. O ator compartilhou a notícia em seu perfil oficial do Instagram e publicou a data em que o romance foi oficializado - com direito a aliança e tudo!

02.01.21 - eu te amo, escreveu o astro.

Nos comentários da publicação, diversos fãs ficaram impressionados com o tamanho e a maturidade de Matheus, que já está com 16 anos de idade. Até mesmo Maisa Silva se espantou com o anúncio do namoro do rapaz:

Ai meu Deeeeeus. Ele está tão grande, escreveu a apresentadora.