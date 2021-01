Humberto Martins abre o coração e fala pela primeira vez sobre ser avô

04/01/2021 | 14:10



O ator Humberto Martins é avô da pequena Sophia, que nasceu no início de 2017 e está com três anos de idade. No entanto, foi só nesta segunda-feira, dia 4, que ele falou pela primeira vez sobre a experiência de ser avô, em conversa com a colunista Patrícia Kogut:

- É um amor que transborda a todos. Ser avô nos traz mais entendimento da vida e maturidade.

Recentemente, o ator, de 59 anos de idade, usou as redes sociais para falar um pouco sobre sua vida e sua carreira, revelando que teve que trabalhar muito e sacrificar algumas coisas para poder desfrutar de mais momentos ao lado da família:

- Para mim foi muito sofrimento. Realmente, eu nunca esperava trabalhar tanto quanto eu trabalhei. Então, acredito que para conseguir as coisas, você tem que dar cotas de sacrifício para realmente ter sucesso, e sucesso significa prêmios na sua vida. Prêmios como ter uma vida melhor. Organizar melhor a sua agenda, poder ter mais tempo para a sua família, poder ter tempo para os seus filhos, para você poder brincar.

Durante a interrupção das novelas por conta da pandemia do novo coronavírus e a consequente reprise de tramas anteriores, Humberto acabou ficando no ar em dois trabalhos diferentes: Totalmente Demais, no início da quarentena, e A Força do Querer atualmente. O ator afirma que esta foi uma grande oportunidade, e relembra a preparação para o papel que está no ar, Eurico, um homem que tem que lidar com o vício em jogo da esposa:

- Acho que fomos [o elenco das novelas] muito privilegiados em estarmos no ar nas reprises. Nunca tive uma experiência como a do Eurico na minha vida, então tive que estudar muito o personagem para fazer as cenas. Foi muita leitura de texto e, então, juntamente com a direção, conseguimos descobrir o que iria funcionar ou não.