04/01/2021 | 13:11



O ano de 2021 começou animadíssimo para Mel Maia! No Instagram, a atriz, de 16 anos de idade, brincou que tinha que publicar alguns cliques dos primeiros dias do ano, em que está curtindo ao lado de alguns amigos em Cabo Frio, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro.

Tive que postar aqui. Hahaha. Feliz 2021!, escreveu ela.

Nos cliques, Mel aparece combinando o look de praia com oito amigos. Enquanto ela usa um maiô branco, os rapazes aparecem com a sunga da mesma cor.

Em outro clique, Mel mostra cena inusitada, em que aparece sendo carregada pelos rapazes.

Isso que é diversão, hein?

A seguir, relembre as fotos e os