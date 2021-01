Ana Maria Braga chama a atenção ao errar letra de música e classificar mansão à beira da praia como ultra simples

04/01/2021 | 13:11



Gente como a gente? Ana Maria Braga começou o Mais Você desta segunda-feira, dia 4, de um jeito diferente: caminhando pela praia de Maresias, em São Sebastião, onde tem uma casa à beira mar e de onde fará a transmissão do programa durante a primeira semana de 2021. A apresentadora estava ofegante após o passeio, quando deu início ao programa, e acabou chamando a atenção dos internautas ao esquecer a letra de uma música bem tradicional.

De início, Ana Maria falou sobre a importância de descansar nas folgas de começo de ano, e sobre seus desejos para o Ano Novo, tentando então citar um trecho da canção Fim de Ano, de Ivan Lins, que diz o seguinte:

Que tudo se realize / No ano que vai nascer / Muito dinheiro no bolso / Saúde pra dar e vender

A apresentadora, no entanto, acabou esquecendo da letra e travando em algumas partes, ainda ofegante após a caminhada. Quem aí se identificou?

Não tão gente como a gente assim?

Apesar da situação corriqueira pela qual Ana Maria passou, ela está bem longe de ser uma pessoa comum como nós! Isso porque, ao apresentar o local no qual o Mais Você será exibido ao longo desta semana, a jornalista acabou dando o que falar ao se referir à casa como simples:

- Essa casa aqui, se você olhar, é uma casa ultra simples, feita de pedra. Foi a primeira casa a ser construída aqui nessa praia. Ela foi construída quando não tinha nem estrada. Então as pedras são aqui da região, e o resto do material vinha de barco. Quando eu a adquiri, há mais de 15 anos, o que me encantou nela foi essa simplicidade.

Quem é que não queria ter uma casinha simples igual à essa, não é mesmo?