Guitarrista da banda Children of Bodom morre aos 41 anos de idade.

04/01/2021 | 12:10



No dia 4 de janeiro, o Instagram da banda Children of Bodom anunciou que o guitarrista Alexi Laiho morreu aos 41 anos de idade. Sem revelar a causa da morte, o comunicado apenas informou que Laiho morreu na semana anterior em decorrência de problemas de saúde que sofreu nos últimos anos. <

i>Um dos mais renomados guitarristas do mundo, Alexi Laiho, morreu. O músico, mais conhecido como vocalista do Children of Bodom, morreu em sua casa, em Helsinki, na Finlândia, na última semana, diz a mensagem.

Alexi fundou a Children of Bodom em 1993 junto com o baterirsta Jaska Raatikainen. A banda de metal fez seu show de despedida em dezembro de 2019.

Estamos destruídos com a morte repentina de nosso querido amigo. Palavras não podem descrever esse choque e a profunda tristeza que sentimos, afirmaram Daniel Freyberg, Mitja Toivonen e Waltteri Väyrynen, que integram a banda, no comunicado.