Laura Keller e Jorge Sousa discutem e trocam alfinetadas através do Instagram Stories

04/01/2021 | 12:10



Laura Keller e Jorge Sousa, campeões da primeira temporada do Power Couple, anunciaram sua separação recentemente e surpreenderam ao revelarem que apesar do divórcio, os dois combinaram de continuar morando debaixo do mesmo teto, por causa do filho dos dois, Jorge Emanuel, de apenas quatro meses de idade. Porém, parece que o rompimento não está sendo tão tranquilo quanto parecia.

Na manhã do último domingo, dia 3, Laura resolveu desabafar sobre as atitudes do ex-marido em seu Instagram Stories:

- Jorge começa uma festa e não termina nunca ela. Por exemplo, o evento terminou sete horas, ele continua indo para outras festas, chega em casa quatro horas da tarde, meio-dia. Isso foi sempre assim mas antes, eu acompanhava ele, porque eu não tinha o baby. Mas ele fez isso comigo durante a gestação e agora com ele pequeno. Então assim, acho que é um pouco de falta de evolução da parte dele e falta de empatia comigo. Nem para vir em casa para almoçar, ele vem. Aí ele chega morto, acabado. Mas se é para eu viver com uma pessoa que não está presente para nada, prefiro ficar solteira. Vou criar meu filho sozinha e bola para frente. (...) Eu não vou negar para vocês que no fundo, no fundo, eu tenho um pouco de medo, se ser mãe casada já é difícil, imagina ser mãe solteira, bate vários medos e inseguranças, tem a parte financeira também.

Depois da repercussão dos vídeos de Keller, Jorge resolveu fazer sua resposta. Ele contou que nos últimos dias, saiu com seu sobrinho que mora nos Estados Unidos e está visitando o Brasil. Os dois inclusive brincaram nas redes sociais que eram pai e filho, o que teria deixado DJ incomodada

- Eu não vou vir aqui para falar, deixa ela ser a vítima e deixa eu ser o malvado, o homem, né? Porque o homem é sempre o filho da p**a. A mulher nunca faz nada. Ela não posta os vídeos quando ela sai, quando faz festinhas com as amigas até tarde. Isso aí ela não mostra, só mostra a mãe exemplar que ela é. (...) Não tem nenhum tirano aqui que faz a Laura ficar em casa sofrendo e o Jorge na rua. Ela sempre teve a liberdade para fazer o que quisesse. E muita liberdade. Aqui em casa não tem nenhum santo. Nem o Jorginho é santo, nem a Laurinha é santa.

Mais tarde, Laura resolveu fazer outro vídeo para tentar finalizar o assunto e pediu desculpas para os seguidores pela lavagem de roupa suja pública e online:

- Eu tinha feito a tréplica, apaguei, porque eu estou cansada. Não vou ficar batendo boca, não dá, não adianta. Achei que, talvez, fazendo esse exposed dele, ele ia se dar conta, mas não adianta. Para ele, ele sempre tem razão. Pau que nasce torto, nunca se endireita já dizia o É o Tchan [risos]. (...) Adoraria que os direitos fossem iguais, que o que eu faço ele também tem que fazer e vice-versa. É meio complicado quando a gente está grávida e puérpera, ter direitos iguais. Mas é isso, estou sempre errada, sou sempre a louca.