Fátima Bernardes volta a comandar programa após tratamento contra câncer

04/01/2021 | 11:30



No início de dezembro, Fátima Bernardes revelou que estava com um câncer no colo do útero e precisaria se afastar do programa que apresenta diariamente nas manhãs da TV Globo para se tratar. Neste domingo, 3, ela publicou no Instagram uma série de fotos em que aparece na praia sozinha, depois com o namorado Túlio Gadêlha, os filhos, os pais e a equipe médica e anunciou que volta a comandar o Encontro com Fátima nesta segunda-feira, 4.

"Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico; e, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui. Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve! Te espero amanhã, às 10h45", escreveu na legenda das imagens.

A publicação foi comentada por diversas personalidades, como a cantora Ivete Sangalo: "isso aí, garota! Vem com tudo". A apresentadora do Globo Repórter, Sandra Annenberg, também comemorou: "eba, que ótima notícia, querida! Volte para alegrar as nossas vidas". Túlio Gadêlha escreveu: "minha vez de ficar com saudade", escreveu nos comentários da publicação.