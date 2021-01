Bruna Marquezine e Rafa Kalimannn surpreendem Manu Gavassi com bolo de aniversário

04/01/2021 | 11:10



Manu Gavassi completa nesta segunda-feira, dia 4, 28 anos de idade! Para celebrar, Bruna Marquezine e Rafa Kalimann mostraram no Instagram Stories que surpreenderam a amiga com um bolo caseiro de aniversário, com direito a muita calda de chocolate.

Na madrugada de domingo para segunda, elas invadiram o quarto de Gavassi para cantar parabéns. Kalimann ainda disse que o dia de hoje será todo de comemoração.

Apesar de só Marquezine e Rafa aparecerem no vídeo, as meninas ainda estão curtindo viagem em ilha privativa em Angra dos Reis ao lado de Thelma Assis, vencedora do BBB20, e o marido dela, Denis, o cantor Daniel Caon, namorado de Kalimann, além do fotógrafo André Nicolau e outros amigos, como Marcello Henrique e Allison Gonçalves.

Manu ainda publicou uma selfie exibindo metade de seu rosto para falar sobre os 28 anos de idade e ainda exibiu o dia de sol no Rio de Janeiro.

Presente de aniversário esse dia mais lindo!, escreveu a cantora.

O dia de sol apareceu no Rio de Janeiro após alguns dias de muita chuva! Bruna Marquezine até realizou um ensaio fotográfico em meio à chuva que caía no local. Já Thelminha fez alguns cliques antes da chuva começar e mostrou o resultado também no Instagram.