Anitta é surpreendida por fã em quarto de hotel nos Estados Unidos e alfineta ao curtir neve com as amigas: - Não temos homens no nosso nível

04/01/2021 | 11:10



Depois de se tornar a primeira brasileira a se apresentar no badalado Réveillon de Nova York, Anitta está aproveitando um merecido descanso. Em seu Instagram, a cantora compartilhou alguns momentos de seu passeio pela cidade na qual está hospedada, Aspen, no estado do Colorado, e provou ser bem gente como a gente ao se divertir na neve!

Através dos Stories da rede social, Anitta gravou alguns trechos de um passeio noturno ao lado da amiga Daniella Grace e falou sobre como gosta do clima com neve:

- Está nevando tanto! Eu amo! É tão romântico! A gente deveria estar em momentos românticos agora. Está nevando, tudo fica tão romântico, mas nós não temos namorados!

Em seguida, ela mostrou uma série de vídeos em que dança sozinha e ao lado da amiga enquanto escuta a faixa Stuck With You, de Ariana Grande e Justin Bieber. Depois de fazer algumas brincadeiras, Anitta revelou que aquele havia sido o momento de amor próprio das duas amigas:

- Esse foi nosso momento se apaixonando por nós mesmas, porque não temos homens no nosso nível.

Mas talvez o momento mais turista da cantora tenha sido quando ela deitou no meio da rua para tentar fazer um anjo de neve, agitando os braços e as pernas. No entanto, sua tentativa foi interrompida quando um carro surgiu para passar na via e a funkeira levantou às pressas para evitar um acidente.

Anitta também não deixou de praticar um esporte durante a viagem, e mostrou que também estava esquiando nas montanhas de neve do Colorado! Além de compartilhar alguns vídeos do momento nos Stories, ela publicou um ensaio fotográfico com o traje de neve amarelo - avaliado em mais de 24 mil reais - e a legenda:

Eu amo.

Encontro inesperado com fã

Mesmo nos Estados Unidos, Anitta não escapa dos encontros inesperados com os fãs! Através do Instagram, uma garota brasileira que mora no país norte-americano revelou que acabou descobrindo que a cantora estava hospedada no mesmo hotel que seu irmão, e decidiu ir até o quarto dela para tentar conseguir uma foto - e a tentativa deu certo!

No vídeo compartilhado pela fã é possível ver o momento no qual a funkeira abre a porta do quarto e aparece de pijama, porém ainda de maquiagem. Sem máscara, a cantora expressou surpresa e pediu que a garota e seu irmão esperassem do lado de fora:

- Eu vou tomar esporro do hotel, espera aí. Eu vou tomar esporro, eu vou me fo***. Eu estou sem máscara, espera aí.

Momentos depois, a cantora parece realmente ter voltado para o corredor do hotel já de máscara, e tirou fotos ao lado dos fãs. Na legenda, a garota agradeceu à estrela pela gentileza:

Jesus, eu vi a Anitta! [Ela] foi super educada e super atenciosa, estava seguindo as regras do hotel e nos tratou tão bem. Ela não tinha obrigação de nada... De Honório Gurgel para Times Square!

Em uma publicação seguinte, a fã ainda ressaltou que nada foi planejado, e que descobriu que a cantora estava no mesmo hotel que o irmão por acaso:

Encontrar a Anitta no mesmo hotel que meu irmão está hospedado foi um acaso da vida. Nem ele e a família sabiam que ela estaria lá. Mais cedo tínhamos ido lá no quarto que ela estava, pois tinham mais pessoas na porta, porém um segurança do hotel nos pediu para sair de lá? Normal. Depois o que vocês veem no vídeo é a Anitta me recebendo, como ela estava sem a máscara foi buscar e voltou para tirar foto conosco. Posso ser sem noção nenhuma, mas não invadi hotel, nem fui paga para bater lá.

