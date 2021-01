04/01/2021 | 11:11



O cantor Fiuk foi visto em fotografia rara ao lado da mãe, Cristina Karthalian! De acordo com o jornal Extra, o momento foi divulgado nas redes sociais de Krízia, irmã de Fiuk que é médica veterinária.

Na foto também aparece Tainá Galvão, outra irmã do cantor. Os três são frutos do casamento de Fábio Jr. com Cristina Karthalian, que ocorreu em 1986 e durou quatro anos.

Este foi o terceiro casamento de Fábio Jr., que já era pai de Cleo, a filha mais velha, fruto do relacionamento com a atriz Gloria Pires.

Fiuk comemorou as festas de final de ano em família. Passou o Natal ao lado da mãe e das duas irmãs, e festejou o Ano Novo junto com pai, em uma fazenda no interior de São Paulo.