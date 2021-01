04/01/2021 | 10:10



O amor está no ar! Sasha Meneghel recebeu uma declaração do namorado, João Figueiredo, depois de publicar uma foto de biquíni no Instagram. No comentário da foto, João escreveu:

Você é tão o amor da minha vida.

A foto de Sasha também recebeu diversos elogios de fãs e amigos. Em um comentário da publicação, a apresentadora Sabrina Sato escreveu:

Linda demais.

Em outro comentário, uma seguidora elogiou a filha de Xuxa:

Meu Deus, que maravilhosa.

Sasha passou a virada de ano ao lado da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além do namorado, João, também estavam presentes Xuxa e Junno Andrade.