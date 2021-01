Esposa de Alok, Romana Novais revela ciúme do filho mais velho com a caçula: Gritou

04/01/2021 | 10:10



Romana Novais, esposa de Alok, usou o Instagram na noite do último domingo, dia 3, para revelar aos seguidores como está sendo ser mãe de dois filhos. Ao responder curiosidades e dúvidas de fãs, a médica revelou que Ravi, seu primogênito com o DJ, teve ciúmes ao vê-la com a caçula da família, Raika.

Não está entendendo muito... ele é muito pequeno, 11 meses. Ontem ele teve um episódio de ciúmes e gritou quando me viu no colo com ela, disse Romana sobre a reação de Ravi com a chegada de Raika.

Ela ainda revelou que, após enfrentar o nascimento prematuro de Raika, não pretende ter mais filhos:

Por enquanto não quero. Vou aproveitar os dois, trabalhar, viajar... eu e o Alok temos outros planos agora, explicou ela sobre a decisão de não aumentar a família.